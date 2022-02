Boruto 237: Kawaki e Kagura sfidano il Clan Funato

S'infiamma lo scontro nella nuova saga originale della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations. Infiltrati in una struttura nemica, i ninja del Team 7 e gli alleati della Nebbia si confrontano con uno dei leader del Clan Funato. Come si sarà risolta la battaglia?

Come abbiamo visto nella preview di Boruto episodio 237, lo scontro nella Nebbia è divampato. Mentre Sarada e Mitsuki prestano soccorso ai civili presi in ostaggio su di un'isola vicino, sulla quale era presente anche il Team 5, Boruto, Kawaki e gli alleati di Kirikagure si sono infiltrati in una struttura nemica.

La fortezza navale dei Funato nasconde una pericolosissima arma scientifica ninja, la quale deve essere distrutta assolutamente, pena una catastrofe imminente. Boruto, Kawaki e Buntan penetrano nelle difese nemiche di soppiatto, mentre Kagura, Kyoho ed Hebiichigo fanno scattare le difese.

Dopo aver eliminato un buon numero di avversari, il gruppetto riesce ad arrivare nei pressi dell'arma del Clan Funato, ma qui vengono raggiunti da Tenma, uno dei figli di Araumi. Questo nuovo avversario, che aveva già minacciato la Nebbia in Boruto 236, si rivela pericolosissimo.

Attraverso la Tecnica del Richiamo, evoca una spada dalla forma simile a una chela di granchio, che rivaleggia persino con le armi degli spadaccini della Nebbia. A quel punto, sono Kawaki e Kagura ad allearsi per contrastarlo, ma nemmeno la Rombosogliola pare essere efficace. Allora, è Boruto a risolvere la situazione, distruggendo la nave dei Funato con la loro stessa arma. I ninja hanno vinto la battaglia, ma non la guerra. Tenma giura infatti vendetta.