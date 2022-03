Boruto 240, una burrasca si abbatte sui protagonisti: la nascita di un nuovo legame

Senza più un mezzo di trasporto adeguato, gli shinobi della Foglia e quelli della Nebbia hanno dovuto momentaneamente interrompere la battaglia con il Clan Funato. Prima di poter tornare a contrastare i pirati che si aggirano nel Paese dell’Acqua, Boruto e Ikari devono andare alla ricerca di un importante oggetto.

In precedenza, con una citazione alla opening 8 di Naruto Shippuden, Boruto era caduto in mare. A salvarlo non è stato nessuno dei suoi compagni, bensì un misterioso “uomo-marino”. Poco dopo questo avvenimento, i ninja hanno fatto la conoscenza di mastro Kajiki e del suo allievo Ikada, i quali si sono proposti di aggiustare la nave su cui essi viaggiavano. Per procedere con le riparazioni, però, manca un pezzo fondamentale.

Come abbiamo visto nella preview di Boruto 240, a occuparsi della ricerca di tale meccanismo sono Boruto e Ikada. Con una piccola imbarcazione a motore costruita da quest’ultimo, i due si avventurano nei mari del Paese dell’Acqua.

Trascorrendo del tempo assieme, Boruto ha modo di conoscere meglio Ikada, che gli parla del suo passato e dei suoi sogni. Il ragazzo, è al fianco di mastro Kajiki da relativamente poco tempo. L’anziano, esperto carpentiere, fu l’unico a dare fiducia ai suoi sogni, a spronarlo, e a imparargli il mestiere.

Improvvisamente, le acque calme in cui navigano Boruto e Ikada si trasformano in una burrasca. Il pezzo necessario alle riparazioni, è a galla nel mare agitato, e Ikada senza pensarci due volte si tuffa per recuperarlo. Boruto, scopre che è proprio Ikada l’uomo-marino che gli ha salvato la vita.

Ricambiando il favore, con i suoi cloni Boruto aiuta Ikada a tornare sull’imbarcazione. Tra i due è nata una splendida amicizia, ma un segreto potrebbe distruggerla per sempre. Seiren Funato, figlia del leader Araumi, si è messa in moto.