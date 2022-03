Boruto 242, Foglia e Nebbia unite in uno scontro mozzafiato

L’attuale saga anime original di Boruto: Naruto Next Generations sta regalando grandi emozioni agli spettatori. L’episodio 242, intitolato “Seiren”, si può facilmente definire come uno dei migliori del 2022, sia per le splendide animazioni, che per il combattimento andato in scena.

In Boruto 241 abbiamo scoperto la verità su Ikada. Il giovane carpentiere navale, che in breve tempo ha stretto un forte legame con il protagonista, è in verità parte della famiglia pirata dei Funato. Con il suo clan che ha dichiarato guerra al Paese dell’Acqua, sua sorella Seiren richiede la sua presenza.

Per convincere Ikada a rinunciare ai suoi sogni e tornare da suo padre Araumi, Seiren decide di eliminare personalmente Boruto. Nell’episodio 242 di Boruto il Clan Funato parte all’attacco. Nel mentre, manda uno dei suoi scagnozzi, Funamushi, all’attacco di Kagura. Questo, è in grado di usare la Tecnica del Richiamo, da cui evoca delle sanguisughe in grado di far impazzire chiunque venga morso. Kagura, però, dopo un breve corpo a corpo, riesce ad avere la meglio.

Boruto è alle prese con Seiren, che a differenza dei suoi fratelli spadaccini, si rivela essere una cecchina munita di arco e frecce. Attraverso una sua abilità peculiare, che le consente di attivare un sonar, è dotato di grande precisione, nonché di conoscere sempre la posizione delle sue prede. Inoltre, può direzionare a piacimento le frecce scagliate.

Boruto, ferito e in difficoltà, viene aiutato dall’amico Kagura. I due, danno vita a uno spettacolare team-up per fermare l’antagonista, che viene sconfitta dopo una combinazione pazzesca. Seiren, viene però portata in salvo dall’intervento di Funamushi.