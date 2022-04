Boruto 243: la storia drammatica di Kagura smuove la resistenza

Il confronto tra i pirati invasori del Clan Funato e i ninja del Villaggio della Nebbia è sempre più vicino. Prima di scendere in guerra, però, Kagura racconta la sua storia drammatica, per certi versi simile a quella di Naruto. La resistenza acquisisce nuovo vigore in Boruto 243!

La serie anime di Boruto ha da poco compiuto 5 anni, ma le emozioni che sta regalando al pubblico sono ancora forti. Nel corso della nuova puntata, è la triste storia personale di Kagura a conquistare la scena.

Araumi Funato ha schierato il suo esercito pirata sui mari del Paese dell’Acqua: la battaglia con il Mizukage Chojuro sta per cominciare. Kagura però intuisce che quella è solamente una trappola. Un criminale famoso come Araumi non schiererebbe mai il suo manipolo di uomini contro un esercito così vasto come quello della Nebbia.

In realtà, l’elité dei Funato sta sfruttando una scorciatoia montana per raggiungere il Villaggio della Nebbia. L’unico ostacolo tra loro e il villaggio, è un piccolo paesino sperduto in mezzo alle montagne. Tuttavia, quel paesino significa molto per Kagura, che crebbe proprio li.

Tornato nella sua terra, Kagura racconta la propria storia drammatica all’amico Boruto. In quanto nipote del Mizukage Yagura, che in Naruto Shippuden abbiamo conosciuto in veste di Forza Portante del Tricoda, venne temuto, escluso e infine allontanato dagli altri abitanti del villaggio. Kagura finì dunque in un piccolo paesino, dove il suo unico passatempo era l’esercizio con la spada. Tuttavia, i bambini di quel luogo lo accolsero a braccia aperte, facendolo diventare uno di loro. Il figlio dell’Hokage è colpito da questa storia, ma Boruto è preoccupato per la scomparsa di un amico.

Con questa storia di amicizia e solidarietà, si rinnova il legame tra gli ex nuovi membri dei Sette Spadaccini, il Team 7 e il Team 5. La resistenza è pronta ad affrontare i Funato. Boruto 243 segna il debutto della nuova ending.