Boruto 245: arriva la fine dei giochi per quel protagonista?

Come suo padre perse numerosi, valorosi compagni di viaggio prima di diventare Hokage, ora anche Boruto conosce questo tipo di dolore. Per uno dei protagonisti principali dell'attuale arco narrativo inedito dell'anime, arriva la fine dei giochi.

Il nuovo Team 7 si trova attualmente nel Paese dell'Acqua, sconvolto dall'invasione del Clan Pirata dei Funato. Gli shinobi della Nebbia sono stati aggirati e in difesa di Kirigakure rimane solo un manipolo di uomini guidato da Kagura Karatachi, braccio destro di Chojuro e nipote dell'ex Mizukage Yagura.

Alle luci della battaglia in Boruto 245, che deciderà le sorti del Villaggio della Nebbia, al fianco di Kagura si schierano tre Spadaccini della Nebbia, e il Team 7 e 5 della Foglia. Tuttavia, l'esercito nemico li sovrasta in numero e quando in combattimento scende anche il generale nemico, per uno degli eroi arriva la fine dei giochi.

In precedenza abbiamo vissuto la storia degli Spadaccini della Nebbia di Boruto, ma la loro presenza non è stata sufficiente per proteggere il leader Kagura. Dopo aver fermato un potentissimo jutsu con la sua Rombogliola, Kagura si lascia cogliere alle spalle. Desideroso di vendetta per la compagna Seiren, Funamushi Funato trafigge lo shinobi della Nebbia. L'episodio si chiude con questo clamoroso cliffhanger: Kagura è morto, oppure ci sono probabilità che sopravviva?