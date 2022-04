Boruto 245, la trappola nella trappola: Kagura Vs. Funamushi

Comincia la battaglia della saga originale di Boruto: Naruto Next Generations. Mentre il Mizukage Chojuro viene distratto dalla forza principale del Clan Funato, un manipolo formato dall’elite dei pirati cerca d’invadere silenziosamente il Villaggio della Nebbia inerme. L’ultima difesa è la resistenza formata da Kagura e Boruto.

Dopo aver ascoltato la storia di amore e tradimento di Buntan in Boruto 244, Hebiichigo decide ugualmente di fuggire. La kunoichi, tuttavia, si accorge che i pirati di Funato hanno intuito la trappola escogitata da Kagura e viene sommersa dai sensi di colpa.

La trappola di Kagura viene rivoltata contro i ninja della resistenza dagli uomini di Funamushi, che cominciano dunque il loro assalto. Lo stesso Funamishi Funato si lancia all’attacco, in cerca di vendetta per la compagna Seiren. Quando Boruto sta per avere la peggio, l’intervento di Hebiichigo e della sua Ago da cucito, nonché di quello degli altri ninja spadaccini della Nebbia e del Team 5 della Foglia, risolve la situazione.

I ninja di Foglia e Nebbia riescono a fuggire per riorganizzare le forze in campo, ma ben presto comincia il secondo round. Ancora una volta, Funamushi scatena la sua prodigiosa Arte dell’Acqua, ma il coraggioso Kagura riesce a spezzare il jutsu lanciandosi impavido con la Rombosogliola. Tuttavia, viene preso alle spalle dal nemico e trafitto. È la fine per lui?