Boruto 248, un cuore spezzato: l'atroce sofferenza di Metal Lee

La saga originale della Grande Battaglia nel Paese dell’Acqua ha preso una brutta piega, portando i protagonisti attraverso una spirale di morte e odio. Lo scontro tra i pirati del Clan Funato e i ninja della Nebbia e della Foglia, ha ucciso infatti una delle kunoichi della nuova generazione di Boruto.

Nel corso di questo arco narrativo anime original, Metal Lee ha scoperto l’amore facendo una conoscenza più approfondita di Hebiichigo, colei che in questo sequel possiede la spada leggendaria Ago da Cucito. Tuttavia, questa storia romantica è durata meno del previsto: in Boruto 248 un’altra morte sconvolge il teatro di guerra.

I primi contatti tra il figlio di Rock Lee e la kunoichi dei Sette Spadaccini della Nebbia sono avvenuti quando quest’ultima ha utilizzato le sue abilità nel cucito per riparare l’abito verde da allenamento del ninja della Foglia. Quando Metal si complimenta con lei per la sua maestria nell’uso dell’ago, Hebiichigo resta sorpresa. Quella, è stata infatti la prima volta che ha ricevuto un complimento sincero.

Per tutta la durata della saga, i due sono stati molto vicini e addirittura Hebiichigo ha rinunciato a fuggire via a causa delle parole di Metal. Nello scontro finale con Funamushi Funato, questa coppia ha combattuto fianco al fianco, dimostrando una notevole sintonia. Tuttavia, nel tentativo di fermare il pirata, Hebiichigo viene colpita a morte.

Quando lo scontro finisce, la kunoichi della Nebbia riesce a scambiare le sue ultime parole con Metal, ringraziandolo per essere stata la prima persona ad aver avuto una sincera fiducia in lei. Il pianto del ninja di Konoha, aiuterà Boruto a rendersi conto del vizioso circolo d'odio in cui è caduto.