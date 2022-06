Boruto 253, l'incontro tra due vecchi amici: la proposta di Ikada

Dopo aver convinto il Mizukage con il suo Talk no Jutsu in Boruto 252, nell’episodio 253 della serie anime il figlio del Settimo Hokage prova a convincere anche Ikada. Se dovesse far cambiare idea al suo vecchio amico, la guerra tra il Clan Funato e il Villaggio della Nebbia cesserebbe in via definitiva.

Grazie al piccolo vascello ottenuto in prestito da mastro Kajiki, in Boruto 253 il Team 7 si trova faccia a faccia con Ikada. Il nuovo leader dell’esercito pirata, però, dimostra subito le sue intenzioni belliche distruggendo la nave del suo vecchio maestro.

Saliti a bordo della gigantesca nave dei Funato, Boruto, Sarada e Mitsuki vengono accerchiati dai pirati. L’intenzione dei ninja della Foglia, però, non è quella di combattere, ma di mediare la pace. Ikada e Araumi, ascoltano con riluttanza ciò che i giovani shinobi hanno da dire.

Boruto prova a convincere Ikada ricordando il loro trascorso e il suo sogno, ma la morte di Seiren ha segnato irrimediabilmente il ragazzo, che ora non vede null’altro che la guerra. Stanco e furioso per la conversazione inutile, Ikada infine picchia il suo ex amico.

Quando la Fortezza Mobile dei Funato solca nuovamente i mari, pronta a distruggere la Shinonome-1 con il suo cannone di chakra, la situazione sembra andare alla deriva. Boruto fa un ultimo tentativo disperato, ma a quel punto incontra anche il giovane figlio del compianto Funamushi Funato.

Infine, Ikada si fa beffe dei nemici con una proposta inaccettabile: ritirerà i suoi uomini se Boruto gli porterà la testa del Mizukage Chojuro. Il biondo ninja di Konoha rifiuta, ma rilancia la proposta. La vita messa in palio sarà al sua. Pur di fermare quel ciclo d’odio, nell'episodio 254 Boruto è disposto al sacrificio.