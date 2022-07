Boruto 255, riflessioni tra Foglia e Nebbia: scontro tra fratelli

Dopo una lunga avventura andata avanti per diversi mesi di fila, finalmente gli eroi della Squadra 7 fanno ritorno a casa. In Boruto episodio 255, si chiude in via definitiva la Saga della grande Battaglia nel Paese dell’Acqua.

Il sacrificio di Boruto nell’episodio 254 ha portato Ikada a recuperare la ragione e a deporre le armi. I due eserciti, quello dei Funato e quello del Villaggio della Nebbia, finalmente trattano per un accordo di pace. I protagonisti dell’arco, le Squadre 5 e 7, tornano a Konoha. Ecco cosa accadrà d’ora in avanti nei titoli delle prossime puntate di Boruto.

Nuovamente a casa, i ninja dei due team vengono richiamati nell’ufficio dell’Hokage, dove il Settimo illustra le conseguenze di quanto accaduto, delle informazioni rese note per gentile concessione del Mizukage. L’esercito dei Funato è stato smantellato e gli shinobi della Nebbia hanno rimesso in sicurezza il Paese dell’Acqua. La battaglia, che si è protratta per diverso tempo portando centinaia di morti, avrà però serie ripercussioni sul futuro della Nebbia.

A quanto pare, Araumi non è stato ucciso da Kawaki. Il malvagio leader, è stato riportato nella cella di sicurezza in cui era detenuto all’inizio della saga. Altre autorità dei Funato sono state imprigionate, tra cui anche Ikada. Il piccolo Kobuna, può finalmente seppellire suo padre Funamushi.

La notizia della prigionia di Ikada fa infuriare Boruto, che finisce per discutere con Kawaki. Le ideologie dei due ragazzi sono troppo distanti, e infine si allontanano ancora in lite. Tuttavia, Naruto invita suo figlio a far pace con Kawaki, che semplicemente si sta preoccupando per l’incolumità del fratello. È il turno del Team 10 nell'anteprima di Boruto 256.

Nonostante le richieste del Daimyo dell’Acqua, Chojuro decide di graziare Ikada, il quale può tornare alla corte di mastro Kajiki. La buona nuova giunge alle orecchie di Boruto, che nel frattempo ha affrontato in un duello corpo a corpo Kawaki. Tra i due, esausti per lo scontro, scoppia la pace.