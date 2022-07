Boruto 256: la Ino-Shika-Cho e la ricetta del ramen perfetto

La lunga, sanguinosa battaglia nel Paese dell’Acqua è giunta al termine. La serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, è ora pronta per un nuovo ciclo di puntate originali. La più recente, la numero 256, punta i riflettori sulla leggendaria formazione di Konoha Ino-Shika-Cho.

Tornati in via stabile al Villaggio della Foglia, i ragazzi del Team 7 si concedono uno squisito hamburger in compagnia degli amici del Team 10. La formazione, però, è incompleta, in quanto Shikadai è stato richiamato in una missione a cui Inojin e Chocho non hanno potuto prendere parte in quanto ancora genin. A quel punto, Boruto e Sarada fanno riflettere i due ninja: se non dovessero restare al passo del loro compagno, saranno per lui un peso.

Finito lo spuntino, in Boruto 256 anche Inojin e Chocho ricevono una missione. La squadra sensoriale, informa che a Konoha è stato individuato un intruso ricercato da un altro piccolo villaggio. I due della squadra 10, si mettono subito alla sua ricerca e in pochissimo tempo riescono a catturarlo.

In realtà, si tratta di un equivoco. Quel ricercato, è stato ormai graziato dal suo paese e si trova a Konoha solamente a causa della sua nuova carriera da ristoratore. Ispirato da Ichiraku, ha deciso di aprire il suo personalissimo negozio di ramen, ma ancora non ha la ricetta giusta per soddisfare la clientela.

Per sdebitarsi, Inojin e Chocho propongono di aiutarlo nel suo obiettivo. Dopo diverse vicissitudini, la missione di Inojin e Chocho si incrocia con quella importante e segretissima di Shikadai. Grazie alla tenacia dei due genin, l’incarico del chunin viene completato e il ristoratore trova finalmente la ricetta per il ramen segreto, rinominato ramen Ino-Shika-Cho. Per scoprire cosa succederà in seguito, ecco le anticipazioni dei prossimi episodi di Boruto.