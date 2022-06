Boruto 257-260: ecco i titoli dei prossimi episodi, una vacanza per gli Uzumaki?

Ormai da diversi anni l'anime di Boruto: Naruto Next Generations è uno dei più seguiti in Giappone e su Crunchyroll. Le vicende del figlio di Naruto spaziano non solo tra i contenuti narrati nel manga, ma anche su alcuni originali che sono stati preparati ad hoc da Studio Pierrot. Al momento, è in corso la saga del paese dell'acqua.

Ci vorrà ancora del tempo prima che Boruto: Naruto Next Generations ritorni sui binari della storia del manga e abbandoni gli episodi filler. Mentre il giovane ninja biondo sta affrontando nuove sfide, la produzione rivela però cosa ci sarà da aspettarsi nel prossimo mese. Sono stati infatti rivelati i titoli degli episodi di Boruto dal 257 al 260.

Boruto 257: Konohamaru è diventato Hokage! (10 luglio 2022);

Boruto 258: La gita della famiglia Uzumaki alle terme (17 luglio 2022);

Boruto 259: Ferite che non si rimarginano (24 luglio 2022);

Boruto 260: I fuochi d'artificio dell'amore (31 luglio 2022).

Quattro episodi che chiudono il mese di luglio, con Konohamaru che sembra sostituire Naruto come Hokage - temporaneamente -, mentre l'ex protagonista porta la famiglia a rilassarsi. Si chiude tutto con i fuochi d'artificio, che in Giappone vengono spessi utilizzati per i festival estivi.

Soltanto nel 2023 in Boruto arriverà la saga di Code.