Boruto 257: Konohamaru Sarutobi diventa Hokage, il film

All’epilogo della Saga della Grande Battaglia nel paese dell’Acqua, che ha visto il brutale scontro tra i pirati Funato e il Villaggio della Nebbia, segue un filotto di puntate originali che puntano i riflettori su diversi personaggi secondari. Boruto 257 realizza il sogno di Konohamaru Sarutobi, diventare Hokage.

Nell’ufficio dell’Hokage, Naruto riceve un particolare invito. Il Settimo, dovrebbe partecipare al nuovo film della serie Kagemasa, di cui suo figlio è grande appassionato, recitando la parte di se stesso. Tuttavia, l’uzumaki ha appena promesso a sua figlia Himawari che sarebbero partiti in vacanza assieme. In Boruto 258 gli Uzumaki andranno in vacanza. Informato di ciò, Konohamaru si offre come sostituto di Naruto.

Arrivato sul set della pellicola, Konohamaru pensa di stare per realizzare il suo sogno: interpretare il suo maestro Naruto e diventare finalmente Hokage. In Boruto 257 Konohamaru diventa Hokage, ma piuttosto, si ritrova in un incubo. Il producer del film, ha imposto un uso massiccio della computer grafica e tutte le scene girate si rivelano più comiche che altro.

Konohamaru, però, riaccende la passione del regista, che dopo tanto tempo decide di adottare i vecchi metodi. Le nuove scene, girate in live, fanno però infuriare il producer, che licenzia l’intero set. In seguito, però, un incidente mette a rischio la vita del regista, che viene catturato da un attentatore. Telecamera in mano, lo staff riprende il salvataggio di Konohamaru in combinazione con Kagemasa. Questa scena, subito virale a Konoha, convince il producer a combinare la CG alle scene riprese live action.