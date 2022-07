Boruto 258, si accende la competizione: la sfida della famiglia Uzumaki

Dopo un lungo periodo, finalmente Naruto ha potuto mettere da parte il lavoro di Hokage e riunirsi in allegria con al propria famiglia. Tuttavia, un vero ninja non si ferma mai e anche durante la vacanza di Boruto 258 gli Uzumaki non hanno rinunciato a della sana competizione.

Una vincita fortunata, permette a Naruto di acquisire un biglietto per una gita a una locanda onsen. Mantenendo la promessa fatta a sua figlia minore Himawari, lascia momentaneamente il comando di Konoha al fido Shikamaru, e all’improvvisato Hokage Konohamaru, e parte in vacanza con la sua famiglia.

In Boruto 258 gli Uzumaki sono in vacanza, ma non appena arrivati alla struttura vacanziera, si riaccende il loro spirito competitivo. Spinti da Boruto, i componenti della famiglia decidono di giocare un duo amichevole a ping-pong. Ma Kawaki non ha mai giocato a ping-pong, per cui, con delle divertenti scenette di famiglia, Boruto è costretto a spiegargli le regole del gioco.

Le squadre, composte dai fratellastri Boruto e Kawaki, e dagli sposi Naruto e Hinata, vengono arbitrate da Himawari. Alla prima battuta di Boruto, Naruto risponde senza alcuna pietà segnando un primo, imprendibile punto.

In modo arrogante, Boruto ritiene dunque che il pericolo del team avversario sia unicamente suo padre. Il giovane ragazzo, però, si scorda che sua mamma era un’abile kunoichi e Hinata dimostra subito la sua abilità.

Infine, dopo aver preso ritmo, la squadra di Boruto e Kawaki riesce a segnare qualche punto, ma la vittoria finale spetta a Naruto e Hinata. La partita, rinsalda ulteriormente il legame famigliare degli Uzumaki: anche Kawaki è parte della famiglia.