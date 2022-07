Boruto 258: lo spaventoso ritratto della famiglia Uzumaki

In attesa della prossima saga di Boruto, che vedrà Kawaki e Himawari come grandi protagonisti, la serie anime continua con i suoi episodi originali. Nel corso della 258° puntata dell’opera di Studio Pierrot, la famiglia Uzumaki parte in un viaggio di piacere!

In compagnia di Himawari, Naruto vince un biglietto alla lotteria del quartiere commerciale che permetterà alla sua intera famiglia di godersi un giorno di meritato riposo in una pensione onsen. Quando Mirai si reca nell’ufficio dell’Hokage, presieduto da Shikamaru, scopre che la locanda termale in cui si recheranno gli Uzumaki è la stessa che visitò in compagnia di Kakashi e Gai nella novel Naruto: Konoha Shinden.

Naruto, Hinata, Boruto, Himawari e Kawaki finalmente raggiungono il luogo della vacanza, dove vengono accolti nel migliore dei modi. Subito, però, si intuisce che qualcosa si nasconde nell’atmosfera. In Boruto 258 una lunga partita a squadre a ping-pong, che accende la rivalità tra Boruto e Kawaki, riunisce la famiglia nelle calde acque termali.

Usciti dalle acque termali, infine i due ragazzi decidono di prendere parte a un evento organizzato dall’onsen. Boruto e Kawaki, si mettono alla ricerca di tre timbri situati ognuno ai piedi di una spaventosa statua. Dopo aver scoperto i paurosi trucchetti delle statue, e raccolto i timbri, i fratellastri Uzumaki ottengono in premio una foto di famiglia. Una volta scattata, però, la fotografia mostra un fantasma alle spalle dei due ragazzi, agghiacciati dall’orrore.