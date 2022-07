Boruto 259, l'indagine segreta di Mitsuki: dov'è finito Mikazuki?

Terminata la vacanza di famiglia in Boruto 258, gli eroi della nuova generazione fanno ritorno al Villaggio della Foglia, dove un’altra missione già li attende. La polizia di Konoha, è sulle tracce di un enigmatico criminale che colpisce ex ninja utilizzatori dell’Arte del Vento. In Boruto 259 si infittisce il mistero.

Kotaro Fuma, il Jonin che svolge il ruolo di capitano della polizia militare di Konoha, informa il Team 7 su alcuni crimini che stanno imperversando di notte per chiedere il loro aiuto. Un misterioso criminale, attraverso del fumo narcotico, stordisce le sue vittime e fa a brandelli le vesti come per controllare il loro petto. Le indagini, indicano che le vittime colpite sono tutti ex shinobi che praticavano l’Arte del Vento e che nessuno di loro è stato ucciso o rapinato.

Dopo aver accettato di buon grado l’incarico, Boruto, Sarada e Kawaki notano che c’è qualcosa che non va in Mitsuki. Da quando è tornato dalla missione del Paese dell’Acqua, Mitsuki non riesce più a trovare il suo gattino, e chiede ai suoi compagni di squadra se possono aiutarlo con le ricerche.

Una sera, Mitsuki finalmente nota Mikazuki, che però è in compagnia di una nuova padroncina che lo avvicina con l’appellativo di Niboshi. Avvicinandosi, Mitsuki fa amicizia con la ragazza, che pare sia arrivata da pochissimo alla Foglia con suo fratello. Dopo aver chiarito, con lei, Mitsuki lascia piena libertà a Mikazuki di stare in compagnia della nuova amica.

La stessa sera, però, a Konoha viene compiuto un nuovo atto criminale. Mitsuki, nota immediatamente che la sua nuova conoscenza è in qualche modo coinvolta, anche se per il bene di Mikazuki non ne fa cenno con i suoi amici.

Infine, la ragazza e suo fratello affrontano il loro ultimo bersaglio, un ex criminale che, con l’Arte del Vento, un tempo uccise loro padre. Grazie all’intervento di Mitsuki, l’uomo viene catturato dalla polizia di Konoha, e i due ragazzi graziati, anche se costretti ad allontanarsi dal villaggio. Prossimamente, in Boruto 260 tornerà il Sesto Hokage.