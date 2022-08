Boruto 262: l'incidente diplomatico del tè delle cinque

Un nuovo anno scolastico è cominciato all’Accademia Ninja di Boruto e la classe di futuri, talentuosi ninja del Villaggio della Foglia include anche Himawari e Kawaki, il quale sta segretamente svolgendo un incarico per il Settimo Hokage. Il suo obiettivo è quello di proteggere la principessa del Paese del Bambù, Kae.

Dopo aver fatto amicizia con colei che deve proteggere per tutto il corso di questa saga anime original, Kawaki viene scoperto da Himawari, che con il suo intuito scopre la verità. La piccola Uzumaki/Hyuga costringe così Kawaki a lasciarla partecipare alla missione.

Tornati a scuola, Kae ha su di se tutte le attenzioni dei compagni, suscitando le gelosie della giovane Osuka. Per prendersi i riflettori Osuka intende organizzare una festa nella sua residenza, ma viene anticipata da Kae, che intende stringere un legame con tutta la classe. In Boruto 262 Kae organizza una festa regale.

Organizzato il tè delle cinque a casa della principessa, la festa si svolge alla perfezione, sin quando non arriva il momento della torta. Questa, preparata personalmente dalla principessa, ha però qualcosa che non va e Kawaki, che sospetta sia avvelenata, immediatamente la butta via dalle mani dei presenti. La festa è rovinata e Kae scoppia in lacrime.

In realtà, attraverso le indagini di Himawari e Kawaki, alla fine si viene a scoprire che la torta non era avvelenata, ma bensì ricoperta di senape. Colpevole del misfatto è Osuka, gelosa della compagna, che scusandosi con Kae ridà vita al party.