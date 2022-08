Boruto 263: la lezione dimostrativa del Team 7 e l'insegnamento della maestra Hana

In seguito all’incidente a casa della principessa Kae in Boruto 262, gli studenti dell’Accademia Ninja sembravano più uniti mai. Quel piccolo diverbio, era però il preludio a un litigio ben più grosso. La classe si divide in due nel corso del nuovo episodio originale dell’anime di Boruto!

All’Accademia Ninja di Konoha comincia una nuova giornata scolastica, ma questa volta in maniera diversa. Al posto delle classiche lezioni della maestra Hana, il Team 7 darà una dimostrazione pratica di quel che è capace di fare un ninja del Villaggio della Foglia. Gli scenografici rasengan di Boruto, la palla di fuoco di Sarada e il serpente di fulmine di Mitsuki, conquistano gli studenti, che in Boruto 263 si scordano della loro maestra.

Arrivata l’ora di finire la lezione, Boruto offre dei flashburgers ai suoi kohai, ma solamente per dare vita a un addestramento sul campo. I burger a disposizione sono infatti meno rispetto al numero degli studenti, che se vorranno sfamarsi dovranno vincere la loro ricompensa in una battaglia campale.

Il progetto di Boruto si rivela per un disastro, con la classe che si divide in due fazioni, una guidata da Eho e l’altra da Soul. Il litigio si protrae per diversi giorni, con solamente Himawari, Kawaki e Kae a tentare la pace. Sarà però la maestra Hana, che dubitava di se stessa in seguito alla dimostrazione del Team 7, a riunificare la sua sezione. Con un picnic floreale, grazie ad Hana sensei è pace fatta.