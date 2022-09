Boruto 267: tornano il Quarto Hogake e i Tre Ninja Leggendari

Da ormai qualche puntata, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha inaugurato un nuovo arco narrativo che mette da parte l'avventura del nuovo Team 7 per puntare i riflettori su Himawari e Kawaki. Nel Ninja Academy Arc avverrà però qualcosa di straordinario: quattro figure leggendarie di Konoha stanno per tornare.

In attesa che gli eventi prendano una piega più seria, questa saga anime original di Boruto è una delle più divertenti mai realizzate, e la preview di Boruto episodio 267 è una conferma di ciò. Nel corso della prossima puntata torneranno in scena il Quarto Hokage Minato Namikaze e i Tre Ninja Leggendari di Konoha, Tsunade, Orochimaru e Jiraya. Ma se Minato e Jiraiya sono morti, come potranno fare ritorno?

A riesumare queste due figure iconiche del franchise di Naruto non saranno Orochimaru o Kabuto attraverso la Tecnica della Resurrezione, ma Himawari e compagni. Come vediamo nell'anteprima di Boruto 267, all'Accademia Ninja viene organizzata una recita scolastica in cui gli studenti dovranno vestire i panni delle suddette figure, fondamentali per la storia del Villaggio della Foglia.

Himawari interpreterà suo nonno Minato Namikaze, Kae, principessa del Paese del Bambù, quelli di Lady Tsunade. Chi assumerà il ruolo dell'Eremita dei Rospi Jiraiya e del tetro Orochimaru è ancora una incognita.