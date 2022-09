Boruto 268 trailer e data di uscita: un assassino al festival scolastico

L’attuale saga anime original che sta andando avanti in Boruto: Naruto Next Generations sta per arrivare a un punto di svolta dopo alcune puntate di introduzione agli eventi. La missione segreta di Kawaki è a un solo passo dal fallimento. Al Villaggio della Foglia esploderà una tragica crisi diplomatica?

Abbiamo assistito ai preparativi per il festival scolastico in Boruto 267. Nel prossimo episodio dell’anime prodotto da Studio Pierrot lo spettacolo teatrale si avvicina alla sua premiere, suscitando ansia in tutti i giovani studenti. Tuttavia, pare che accadrà qualcosa di ben più grave.

Nonostante sia la principessa del suo Paese e abbia parlato al suo popolo svariate volte, Kae è preoccupata di fare brutta figura. Cercando di sostenerla, nella preview di Boruto 268 Kawaki promette di difenderla a qualsiasi costo. Ma a cosa si riferisce il genin in missione per il Settimo Hokage?

Nella puntata precedente, un misterioso assassino aveva tentato di eliminare Kae. Solamente per una questione di attimi Kawaki era riuscito a sventare questo omicidio. A quanto pare, il sovrano del Paese del Bambù è intenzionato ad abdicare e lasciare il potere nelle mani di sua figlia. Questa decisione del governante pare tuttavia non essere stata digerita da alcuni suoi collaboratori. Questi, hanno infatti organizzato un complotto per eliminare Kae senza lasciare alcuna traccia e portare sul trono suo fratello. Tra gli studenti si nasconde davvero un assassino? Kae sarà il target del festival scolastico.