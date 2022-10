Boruto 269, Kawaki Vs. l'uomo mascherato: mistero risolto?

La saga originale Kawaki Ninja Academy Arc è entrata nel suo climax, portando finalmente gli spettatori a vivere un combattimento pazzesco, seppure breve. Scopriamo quel che è accaduto nel più recente episodio originale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations.

In Boruto 269 vengono introdotte nuove sigle, ma non è questo il piatto forte della puntata. Gli studenti si recano in visita alla maestra Hana, ferita nel corso dello scontro precedente. La sensei dell’Accademia Ninja tuttavia, nonostante gli sforzi, non ricorda nulla di quanto accaduto. L’identità dell’attentatore di Kae è ancora un segreto.

Subito dopo Kawaki viene convocato dall’Hokage, che lo solleva dall’incarico per non aver comunicato i dettagli su quanto accaduto. Il ragazzo viene dunque rimosso dalla missione e inoltre rischia di perdere l’amicizia di Kae, che si domanda se Kawaki sia realmente suo amico o se gli sia stato vicino solamente perché in missione.

Nel frattempo la polizia di Konoha indaga sull’accaduto, ma senza risultati. Calate le ombre, alla residenza della principessa del Bambù si spengono le luci. L’assassino sta per tornare a colpire, ma Kae viene protetta dal maggiordomo Batora. Sulla scena fortunatamente intervengono Kawaki e Himawari, che credevano che fosse Batora l’assassino.

Dopo un breve scontro, in Boruto 269 l’omicida viene messo con le spalle al muro. A quel punto accade qualcosa d’impensabile. L’uomo mascherato si fa saltare in aria con delle carte bomba. Kawaki è riuscito a proteggere Kae, che ora ha nuovamente fiducia in lui, e Konoha archivia il caso. L’assassino è infatti morto e l’uomo che lo guidava, che intendeva mettere il fratellastro di Kae sul trono, imprigionato. Ma il caso non sarà stato archiviato troppo in fretta?