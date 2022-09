Boruto 269, trailer e data di uscita: un'ombra che si avvicina di soppiatto

L’arco narrativo dell’Accademia Ninja di Kawaki di Boruto è giunto nel pieno del suo climax. Gli studenti sono stati vittima da un attacco terroristico e Kae è il target di un misterioso assassino. Riuscirà colui che è stato accolto in casa Uzumaki a completare la sua missione segreta?

Il festival scolastico è stato preso d’assalto in Boruto 268. I ragazzi dell’Accademia non hanno potuto esibirsi nella loro recita poiché sotto attacco. L’incidente è però solamente una copertura per attentare alla vita di Kae, prescelta per succedere al vicino trono del Paese del Bambù. Chi sta attentando alla sua vita?

Kawaki si è lasciato scappare l’assassino di Kae per ben due volte e inoltre non ha informato i suoi superiori di quanto scoperto. A causa di ciò, in Boruto 269 verrà sospeso dalla missione dal Settimo Hokage in persona, che però intuirà che c’è qualcosa che Kawaki non vuole rivelare.

Nel frattempo, viene deciso che Kae debba far ritorno al suo paese d’origine. Nonostante sia contraria a questa scelta, la ragazza è costretta a preparare le valigie. Kae ha da poco scoperto che Kawaki non è sempre stato sincero con lei e che per tutto questo tempo le è stato vicino non per amicizia, ma poiché in missione come sua guardia del corpo. In preda alla frustrazione, Kae viene avvicinata da un’ombra misteriosa.