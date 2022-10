Boruto 270, trailer e data di uscita: le due facce di una stessa medaglia

L’incidente diplomatico del Kawaki Ninja Academy Arc sembra essere stato risolto. La principessa Kae è ancora viva, sana e salva al Villaggio della Foglia e pronta a proseguire il suo percorso di studi. Kawaki ha completato la sua missione e ora è libero dall’incarico. Che cosa accadrà nel prossimo Boruto episodio 270?

In Boruto 269 Kawaki ha affrontato l’uomo mascherato che più volte ha cercato di attentare alla vita della principessa del paese del Bambù. Egli, che è morto suicida facendosi saltare in aria con diverse carte bomba, era guidato da una fazione di politici del Paese del Bambù che voleva mettere sul trono il fratellastro di Kae. Ora che gli organizzatori di questo folle piano sono stati imprigionati, Kae non è più in pericolo e non c’è più bisogno che qualcuno la tenga sotto controllo. La missione segreta di sorveglianza di Kawaki giunge dunque al termine.

Nonostante sia libero dall’incarico, i giorni successivi Kawaki decide comunque di tornare all’Accademia Ninja e studiare assieme ai suoi compagni di classe. Il ragazzo è sicuro che ci sia ancora qualcosa di losco in atto e che Konoha abbia sbagliato ad archiviare così in fretta il caso.

Effettivamente nell’anteprima della prossima puntata pare che Kae sia tutt’altro al sicuro. La maestra Hana è in qualche modo legata al caso? L’arco dell’Accademia Ninja giungerà al termine nei prossimi episodi di Boruto. Invece Boruto 270 debutterà domenica 9 ottobre 2022 su Crunchyroll.