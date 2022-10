Boruto 271: la sconvolgente scoperta di Kawaki e Himawari

Proprio quando il Villaggio della Foglia archivia il caso del tentato omicidio di Kae, imputato a un gruppo di ribelli sovversivi del Paese del Bambù, il vero assassino si fa vivo. In Boruto 270 scopriamo la storia oscura della maestra Hana, la quale nasconde una seconda personalità.

Nell'episodio 271 di Boruto, Hana sensei allontana i suoi studenti dal villaggio e li porta in un'isola remota per effettuare una giornata di prova sul campo. Senza più nessuno a disturbarla, intende eliminare una volta per tutte la principessa del Paese del Bambù.

Dopo aver eliminato i principali pericoli che avrebbero potuto mettere in pericolo la sua missione, Hana attira Kae nel bosco. Tuttavia, prima che le due donne possano allontanarsi dal resto del gruppo, l'intuito di Kawaki e Himawari li porta a scoprire la verità.

I due Uzumaki capiscono che ad aver boicottato la giornata è stata proprio la loro insegnante e quando si rivolgono a lei in cerca di risposte, Hana non può far altro che mostrare la sua vera identità. Tuttavia Kawaki non riesce a intervenire in tempo, poiché Kae è già finita nelle brame dell'assassina. Prima che qualcuno possa intervenire, Hana sensei colpisce Kae con un kunai. La giovane principessa è stata uccisa?