Boruto 271, trailer e data di uscita: l'isola del complotto

La recente terribile scoperta avvicina l'arco di Kawaki all'Accademia Ninja al suo epilogo. Il Villaggio della Foglia e il Paese del Bambù hanno dichiarato concluso il caso sul tentato omicidio della principessa Kae. Tuttavia, Kawaki è conscio del fatto che le indagini sono state chiuse anzi tempo.

In Boruto 270 scopriamo il volto dietro la maschera. Ad aver attentato la vita di Kae non è l'uomo che è stato dichiarato colpevole, ma bensì la maestra Hana. La sensei dell'Accademia Ninja nasconde infatti una seconda personalità spietata.

Decisa a completare l'incarico per i suoi superiori, Hana sensei organizza un addestramento pratico su un'isola deserta. Gli studenti, ignari delle reali intenzioni della loro maestra, sono entusiasti di poter partire in gita. Non sanno però che questa esercitazione potrebbe trasformarsi in un incubo.

Kawaki è però ben vigile e non sembra distogliere lo sguardo su Kae nemmeno per un attimo. Inoltre, ha notato che nella maestra Hana c'è qualcosa d'insolito. Riuscirà a scoprire il segreto legato all'insegnante dal volto timido e dolce, oppure il suo alter ego spietato attaccherà Kae con successo? Lasciandovi alla clip preview di Boruto 271, che trovate nel tweet in calce all'articolo, vi ricordiamo che l'episodio verrà pubblicato su Crunchyroll domenica 16 ottobre.