Boruto 272: il gioco di squadra degli studenti dell'accademia

La Saga di Kawaki: Himawari all'Accademia Ninja sta per lasciare spazio a un nuovo arco narrativo anime original in Boruto. Dunque, l'avventura con protagonisti i figli del Settimo Hokage sta per giungere alla conclusione, con il duo impegnato nella lotta finale contro l'antagonista di questa saga.

In Boruto 271 l'identità dell'assassina di Kae è stata scoperta da Kawaki e Himawari. Purtroppo, però, la verità è venuta a galla troppo tardi e la maestra Hana è riuscita nella sua missione di uccidere la principessa del Paese del Bambù.

Nell'episodio 272 dell'anime di Boruto gli studenti dell'Accademia Ninja di Konoha raggiungono infine Kawaki e Himawari, chiedendo spiegazioni sull'accaduto. Increduli, si rendono conto che probabilmente Kae non è morta e che Hana ha messo in scena il suo omicidio per un secondo fine. Dunque, la classe dell'accademia si mobilita per mettersi alla ricerca della compagna di classe e della maestra.

Effettivamente, Kae non è stata uccisa da Hana, che ha tenuto in vita la sua studentessa per usarla come ostaggio nelle trattative per liberare il primo ministro del Paese del Bambù. Kae non intende però essere sfruttata come una pedina e liberandosi dalla prigionia affronta la sua ex maestra.

Ferita e ormai stanca, Kae viene salvata dall'intervento di Kawaki, che nel frattempo ha rivelato agli altri compagni di essere un vero ninja di Konoha. Presto comincerà lo scontro finale tra Kawaki e Hana.