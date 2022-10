Boruto 272, trailer e data di uscita: gli studenti si uniscono in gruppo

La Saga di Kawaki all'Accademia Ninja è giunta a un oscuro punto di svolta. Come temevano Konoha e il Paese del Bambù, la principessa Kae è stata presa di mira da un assassino misterioso. Quando però il caso sembrava essere stato ormai archiviato, il killer ha infine colpito. Come procederà l'arco originale di Boruto?

Scoperto da Kawaki, l'omicida di Kae si è suicidato per non essere catturato dai ninja della Foglia. In realtà, quella era una messa in scena del nemico. Il vero assassino è ancora a piede libero e si aggira proprio all'interno dell'Accademia.



A volere la morte di Kae è la maestra Hana, che in Boruto 270 getta via la maschera. Docile e gentile all'apparenze, Hana nasconde una seconda personalità che la porta a compiere terribili atrocità. Quando questa sua oscura identità prende il completo possesso, Kae diventa nuovamente preda di un tentato omicidio.

Inscenando una giornata di prova sul campo, Hana allontana gli studenti dell'Accademia dal Villaggio della Foglia. Su un'isola remota, può finalmente compiere la sua missione indisturbata. Tuttavia, attira l'attenzione di Kawaki e Himawari, che riescono ad accorgersi del misfatto. Il loro intervento è purtroppo tardivo e in Boruto 271 Kae viene uccisa.

In Boruto 272 Kawaki e Himawari informano i loro compagni sulla realtà dei fatti. Uniti, gli studenti dell'Accademia affronteranno la maestra Hana. Ma Kae è realmente morta? L'episodio 272 di Boruto uscirà su Crunchyroll il 23 ottobre.