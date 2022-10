Boruto 273, trailer e data di uscita: l'addio di Kawaki all'Accademia

Cominciata nell'episodio 261, la Saga di Kawaki: l'Accademia Ninja di Himawari giunge al termine in Boruto 273. Quest'avventura scolastica sta per lasciare spazio a un nuovo arco narrativo originale in Boruto, ma non prima di una battaglia finale contro un'antagonista decisamente inaspettata.

A volere la morte di Kae era la maestra Hana, che in realtà svolgeva il ruolo di infiltrata e assassina per conto del Paese del Bambù. Il gioco di squadra degli studenti in Boruto 272 ha però evitato il peggio.

Hana aveva messo in scena la morte di Kae per scappare via indisturbata e sfruttare la principessa come ostaggio per delle trattative volte a liberare il suo commissionario. Gli studenti dell'Accademia Ninja di Konoha, sfruttando gli insegnamenti impartiti proprio dalla loro ex maestra, si sono però resi conto delle mosse di Hana e hanno impedito la sua fuga.

A combattere per la vita di Kae sarà Kawaki, il quale ha infine rivelato a tutti di essere già un genin. Tuttavia, spinti a restare in disparte dalle parole di Kawaki, gli altri studenti decidono di non restare fermi a guardare e d'intervenire per salvare Kae, Kawaki e Himawari. Questa unione farà emergere la personalità docile e gentile della maestra Hana? L'episodio 273 di Boruto, intitolato "Addio, Accademia", verrà trasmesso su Crunchyroll il 30 ottobre 2022.