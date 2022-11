Boruto 273: la conclusione del viaggio accademico di Kawaki

Come già preannunciato da tempo, con l'episodio 273 di Boruto: Naruto Next Generations Studio Pierrot ha messo fine alla saga originale di Kawaki e Himawari all'Accademia Ninja. Saranno riusciti gli studenti a sopravvivere all'isola del terrore e a salvare la loro maestra?

Il gioco di squadra degli studenti dell'Accademia in Boruto 272 ha permesso a Kawaki e Himawari di avvicinarsi alla maestra Hana, la quale tiene in ostaggio Kae. La sua personalità nascosta e malvagia lavora infatti come assassina per un losco ministro che intende far decadere l'attuale governo del Paese del Bambù.

Dopo un intenso combattimento, in cui sia Himawari con il suo Byakugan che Kae dimostrano la loro abilità, Kawaki riesce a stendere la maestra. Nel mentre, sull'isola in cui gli studenti si trovano approdano altre due persone, Sai e il maggiordomo di Kae.

Ormai sconfitta, Hana viene avvicinata dai suoi studenti, i quali le ricordano tutti i bei momenti passati insieme. La maestra torna finalmente in possesso del suo corpo, relegando per sempre la personalità malvagia che si nascondeva in lei.

Tornati a Konoha, gli studenti vengono informati che Kae dovrà fare ritorno nel suo paese. Prima dell'addio, all'Accademia si tiene la recita lasciata in sospeso in Boruto 267. Infine, Kawaki saluta a modo suo Kae, che lascia il Villaggio della Foglia. Con la prossima puntata comincerà una nuova avventura originale!