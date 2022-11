Boruto 274, comincia una nuova saga: la missione falco di Sasuke

In https://anime.everyeye.it/notizie/boruto-273-viaggio-accademico-kawaki-617507.html. I due figli del Settimo Hokage hanno salutato Kae, che tornerà a casa pronta a governare il Paese del Bambù, e hanno lasciato spazio a una nuova avventura. Ecco dunque che l'episodio 274 introduce una ulteriore saga anime original.

La 274° puntata dell'anime torna a puntare i riflettori su Boruto, messo ai margini in occasione della precedente storia. Il primogenito di Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga viene richiamato all'ordine dal suo maestro Sasuke Uchiha, impegnato in una particolare missione investigativa. Egli è infatti alla ricerca di un misterioso falco che si dice possa percorrere più di mille leghe senza mai fermarsi.

Il duo parte dunque in cerca di questo animale leggendario e fa tappa in un osservatorio in cui pare ci siano informazioni rilevanti. L'unico uomo a conoscere qualcosa a riguardo il falco delle mille leghe è però un uomo minacciato da una losca organizzazione che cattura e mette in gabbia animali dalle particolarità uniche.

Mentre Sasuke riesce infine ad addomesticare il falco da lui ricercato, Boruto fa amicizia con il figlio della leader di suddetto "zoo". Il ragazzino, che sta addestrando un falco bianco all'apparenza comunissimo, è tuttavia oppresso dalla sua dispotica madre. In attesa di scoprire i prossimi eventi, vi lasciamo alle informazioni sulla saga originale del falco di Boruto.