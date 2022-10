Boruto 274, trailer e data di uscita: la missione di Sasuke Uchiha

È ormai evidente che l'anime di Boruto: Naruto Next Generations non tornerà ad adattare gli eventi del manga prima del nuovo anno. Dopo la saga originale di Kawaki e Himawari all'Accademia Ninja, infatti, la serie prodotta da Studio Pierrot si lancerà in un arco narrativo inedito che porterà al ritorno in scena di Sasuke.

L'ultimo episodio dell'anime di Boruto che ha adattato i capitoli dell'omonima serie manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto è il 220, datato 17 ottobre 2021. Dunque è da ormai oltre un anno che l'adattamento di Studio Pierrot si è allontanato dalla trama scritta dall'autore e pare che la situazione non cambierà almeno per qualche altro mese.

Con l'episodio 274 di Boruto comincia infatti una nuova saga inedita, con questa volta Sasuke come grande protagonista. L'Uchiha è lontano dai riflettori da ormai molte puntate e finalmente i suoi fan potranno rivederlo in azione. Ma quale impresa è destinato a compiere questa volta?

Nel trailer della prossima puntata dell'anime vediamo Sasuke illustrare al suo allievo Boruto la loro nuova missione. L'ombra dell'Hokage è alla ricerca di un falco leggendario in grado di percorrere in volo distanze anomale. Al fianco di Boruto, si metterà alla ricerca del volatile leggendario. Tuttavia, alcuni volti nuovi e loschi sembrano decisi a ostacolare questa missione. L'episodio arriverà su Crunchyroll il 6 novembre, ma prima di avventurarci in questo nuovo viaggio ecco una riflessione sull'ultimo arco originale di Boruto.