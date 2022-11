Boruto 275, trailer e data di uscita: il volo del falco

Giunti al termine della Saga di Kawaki e Himawari all'Accademia Ninja, Boruto ha inaugurato un nuovo arco narrativo anime original. Con l'episodio 274 è infatti cominciata un'altra avventura, inedita nelle pagine del manga, con protagonisti Sasuke Uchiha e il suo allievo.

In Boruto 274 abbiamo visto il giovane Uzumaki e l'Uchiha partire in cerca di un misterioso falco che si dica in grado di percorrere oltre mille leghe senza mai concedersi riposo. Giunti sul posto indicato nelle informazioni ottenute da Sasuke i due ninja del Villaggio della Foglia hanno effettivamente trovato una caverna in cui si nasconde uno stormo di falchi delle mille leghe. Questa razza di animali rari è però minacciata da un'organizzazione a scopo di lucro che intende mettere in gabbia le più rinomate specie leggendarie.

Grazie al prezioso contributo di un addestratore di falchi, Sasuke è già riuscito ad addomesticare un falco delle mille leghe. D'altronde, in passato lo abbiamo visto evocare un falco attraverso la Tecnica del Richiamo e fondare il Team Taka (Falco) con Suigetsu, Jugo e Karin. Nel mentre, Boruto ha fatto amicizia con il figlio della proprietaria dello "zoo".

In Boruto 275 vedremo il giovane Uzumaki preoccuparsi dell'amico Tsuzura, che è stato rimproverato e portato a casa da sua madre. Egli verrà infatti costretto ad abbanondare il suo sogno di addestrare falchi per percorrere le stesse orme del suo genitore. Boruto allora proverà a convincere Tsuzura che è possibile scegliere in autonomia una propria strada nella vita. L'episodio 272 "Di nuovo su per il cielo" uscirà il 13 novembre in simulcast streaming su Crunchyroll. Che ne pensate dell'introduzione di questo arco narrativo?