Boruto 276: lo spaventoso labirinto dei giochi di Ouga

La missione di Boruto e Sasuke è stata un successo e ora l'Uchiha, con al suo fianco un falco delle mille leghe, è partito alla ricerca di Code dell'Organizzazione Kara. Il suo giovane allievo viene invitato a fare ritorno al Villaggio della Foglia, ma un qualcosa di terribile accade nel tragitto.

In Boruto 276 ha inizio un nuovo mini arco narrativo, quello del Labirinto dei Giochi. Boruto sale a bordo del Fulmitreno per tornare a Konoha, ma durante il viaggio cade in un sonno profondo. Quando il figlio di Naruto Uzumaki si risveglia si accorge di non essere più a bordo del treno, ma bensì in una specie di camera di ospedale da cui non c'è via d'uscita.

Assieme a Boruto, ci sono diversi altri ninja di vari villaggi e civili. Questi vengono accolti da un vecchietto di nome Ouga, il quale spiega cosa sta accadendo. Il Fulmitreno è stato coinvolto in un incidente che ha provocato numerose vittime. Coloro i quali si trovano nella stanza sono sopravvissuti come se fossero dotati di una specie d'istinto di sopravvivenza e proprio per questo saranno ora cavie degli esperimenti di Ouga.

Cominciano dunque i giochi infernali di Ouga, che miete la sua prima vittima. Quando Boruto prova ad attaccarlo si accorge che egli è in realtà una marionetta e non può far altro che prendere parte al primo esperimento, quello del crollo.

I partecipanti si ritrovano improvvisamente su una pavimentazione a scacchi che dà sul vuoto. Chiunque cada, muore a causa della caduta. Infine, grazie al coraggio di Boruto numerosi partecipanti riescono a superare la prima prova, compreso un misterioso e crudele criminale.