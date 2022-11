Boruto 276, trailer e data di uscita: il gioco del labirinto sta per cominciare

La serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha da poco inaugurato una nuova saga originale che ha come protagonista Sasuke Uchiha e il suo allievo prediletto. Tuttavia, con l'ombra dell'Hokage che si è rimesso in viaggio in una missione solitaria, Boruto finisce vittima di un tetro esperimento.

In Boruto 275 Sasuke Uchiha è riuscito a liberare gli animali rari intrappolati nel Rakuten sfruttando il suo sharingan ipnotico. Con Tsuzura Shitakiri finalmente libero dall'opprimente volere di sua madre, i due protagonisti si sono potuti rimettere finalmente in viaggio. Le strade dei due ninja di Konoha si sono tuttavia divise. Affiancato dal falco delle mille leghe, Sasuke parte in missione in cerca di informazioni su Code, l'ultimo ancora in vita dell'Organizzazione Kara. Boruto invece deve fare ritorno a casa.

Diretto a Konoha, Boruto sale sul Fulmitreno e per ingannare l'attesa del viaggio decide di schiacciare un pisolino. Quando si risveglia, tuttavia, si trova in una specie di laboratorio in cui vengono compiuti misteriosi esperimenti.

In Boruto 276 un vecchietto misterioso dà il benvenuto a Boruto e ad altri sopravvissuti del Fulmitreno. I passeggeri rimasti hanno la capacità involontaria di sfuggire alla morte, ma si ritrovano coinvolti in un incidente. Boruto e gli altri verranno coinvolti in alcuni esperimenti, come in un gioco del terrore. Intitolato "benvenuti al laboratorio", Boruto 276 verrà trasmesso il 20 novembre in simulcast streaming su Crunchyroll.