Boruto 277, trailer e data di uscita: la seconda prova del labirinto di Ouga

Il percorso scolastico di Kawaki all'Accademia Ninja si è concluso e l'anime di Boruto ha puntato i riflettori su una missione speciale portata a compimento da Sasuke Uchiha. È cominciata dunque una nuova mini saga anime original chiamata il Labirinto dei Giochi.

Dopo che Sasuke è riuscito ad addestrare un falco delle mille leghe, l'Uchiha si è rimesso in viaggio sulle tracce di Code, l'ultimo rimasto in vita dell'Organizzazione Kara. Boruto è stato invece coinvolto in un misterioso incidente.

Addormentato sul Fulmitreno che avrebbe dovuto riportarlo al Villaggio della Foglia, al suo risveglio Boruto si ritrova in un luogo sconosciuto, una stanza da cui è impossibile fuggire. Circondato da vari altri ninja provienti da altri paesi e da civili, riceve il messaggio di un vecchietto di nome Ouga. I presenti saranno le vittime dei suoi terribili esperimenti.

In Boruto 276 il protagonista è uscito vivo dalla prova del crollo riuscendo a salvare numerosi altri partecipanti. Non tutti intendono però collaborare e c'è chi è persino disposto a uccidere gli altri per salvare la propria vita.

Restano ancora quattro prove da completare per ottenere la libertà. In cosa sussisterà il prossimo esperimento del Labirinto dei Giochi di Ouga? Intitolato "Vite al capolinea", l'episodio 277 di Boruto: Naruto Next Generations verrà trasmesso il 27 novembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll.