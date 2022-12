Boruto 279: l'infido attacco del traditore del Labirinto dei Giochi

Ancora intrappolati nel Labirinto dei Giochi organizzato dal misterioso Ouga, i protagonisti vengono sorpresi da una scioccante rivelazione. In Boruto 278 si scopre che un Esterno dell'Organizzazione Kara sta agendo dietro le quinte. Il motivo per cui si trovi intrappolato è ancora ignoto, così come il suo scopo.

Nell'episodio 279 dell'anime di Boruto comincia una nuova prova, il gioco del sette. Ognuno dei concorrenti deve pescare un numero e per passare alla fase successiva occorre possedere una cifra pari o superiore a 7. Dunque, tra gli otto rimasti ancora in vita solamente cinque potranno passare al prossimo gioco.

Quando il gioco comincia, Batta si ricongiunge subito al suo protetto Fugou. La ragazza scopre però che la valigetta non contiene denaro, bensì un veleno e una foto di famiglia. Improvvisamente, tuttavia, i due vengono eliminati dal traditore misterioso.

Nel frattempo, Boruto si ricongiunge con Yatsume, Namua e Shamo. Poco dopo anche Rokuro raggiunge il gruppetto, ma comincia ad attaccar briga. Dopo un combattimento, Rokuro confessa di aver visto Kiseru eliminare gli altri Batta e Fugou.

Mentre gli altri superano il round incolumi, Boruto decide di restare e affrontare faccia a faccia Kiseru. Resta solamente la carta numero 7, per cui solo uno tra loro due uscirà vivo da questa fase del gioco. La resa dei conti tra i due avverrà con l'uscita di Boruto 280.