Boruto 279, trailer e data di uscita: la sopravvivenza del sette

Una clamorosa rivelazione ha riavvicinato la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations al manga scritto e illustrato da Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. Si torna a parlare dell'Organizzazione Kara dopo decine di puntate: l'anime tornerà presto ad adattare il manga?

Secondo recenti indiscrezioni a gennaio Boruto tornerà ad adattare gli eventi della serie manga. Ciò è parzialmente confermato dall'anime stesso, che dopo diverso tempo torna a chiamare in causa l'Organizzazione Kara.

Con una clamorosa rivelazione, in Boruto 278 scopriamo che Kiseru è un membro Esterno dell'Organizzazione Kara. Esattamente come Ao e Garou, Kiseru lavorava per il gruppo criminale di Jigen pur non facendone direttamente parte. Tuttavia, finora Kiseru ha collaborato con Boruto e gli altri. Dopo la morte di Jigen è forse passato dalla parte del giusto, oppure sta solo fingendo?

Nella preview di Boruto episodio 279 comincia il quarto esperimento del Laboratorio dei Giochi di Ouga, nonché il penultimo. Sono rimasti solamente otto concorrenti, i quali dovranno affrontare la prova del sette. A ognuno è stata affidata una carta con un numero, ma solamente chi possiede quella con il numero 7 può sopravvivere. La lotta per il suo possesso comincerà nel corso della puntata che verrà trasmessa l'11 dicembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll. Vi lasciamo alle anticipazioni delle ultime puntate dell'anno di Boruto.