Boruto 280, trailer e data di uscita: Kiseru sotto accusa

La saga originale del Labirinto dei Giochi si è clamorosamente collegata alla serie manga. In Boruto 278 è stato rivelato che un Esterno dell'Organizzazione Kara è uno dei soggetti della prova di Ouga. Come faranno i protagonisti a uscire illesi da questa pericolosa situazione?

Nel 2023 l'anime di Boruto adatterà Sasuke Retsuden. Prima di ciò, il giovane Uzumaki deve riuscire a sopravvivere al gioco mortale del misterioso Ouga.

In Boruto 279 i protagonisti di questo arco narrativo anime original hanno affrontato la prova del sette. Per poter scappare dal luogo del test, Boruto e gli altri devono raccogliere delle carte uniche e totalizzare un punteggio pari o superiore a 7. Sfruttando varie combinazioni numeriche, il ninja di Konoha sta cercando di far sopravvivere quanti più compagni possibile. Tuttavia, Batta e il suo protetto Fugo vengono uccisi da un killer in incognito.

L'indiziato era Rokuro, ma il colpevole pare essere in realtà Kiseru, con cui Boruto dovrà fare i conti. In Boruto episodio 280 il protagonista arriverà allo scontro diretto con quello che reputava un compagno, ma che è in realtà un Esterno dell'Organizzazione Kara. Kiseru era probabilmente in contatto con Code, ma Ouga che ruolo gioca in tutto ciò? Nel mentre, Sarada, Mitsuki e Kawaki proseguiranno le loro ricerche. Dove si nasconde il Laboratorio dei Giochi in cui Boruto è stato rinchiuso? La puntata 280 di Boruto verrà trasmessa il 18 dicembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll.