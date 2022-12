Boruto 281: l'ottavo Interno dell'Organizzazione Kara

L'episodio 281 della serie anime ricollega parzialmente la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations al manga omonimo, in attesa che nel 2023 venga adattata la Saga di Code. Riecco intanto l'Organizzazione Kara e un Interno rimasto nascosto in attesa di colpire.

Nell'episodio 280 Kiseru ha svegliato Boruto dall'illusione a cui Ouga lo aveva sottoposto. L'ultimo episodio di questo arco narrativo si apre proprio in quel momento, con il giovane ninja di Konoha che si ritrova solo in una stanza dove tutti gli altri a eccetto di Rokuro e Yatsume sono rinchiusi in camere iperbariche.

I tre decidono dunque di fuggire, ma presto si accorgono di girare in tondo vittime di un nuovo gioco di Ouga. Quando Boruto viene separato dagli altri, Rokuro decide di tradire Yatsume e di appropriarsi della mappa del labirinto. Tuttavia, egli viene preso di mira da Ouga.

In seguito Boruto riesce a riunirsi a Yatsume, che però è in fin di vita a causa degli attacchi di Rokuro. Il figlio dell'Hokage avverte però qualcosa che non va. Si tratta dell'ennesima illusione a cui Ouga ha sottoposto Boruto, che si accorge che l'antagonista è proprio Yatsume.

Yatsume rivela dunque di essere Ouga, l'ottavo membro Interno dell'Organizzazione Kara adibito a mansioni di supporto ad Amado. Dopo aver perso i suoi compagni, Yatsume aveva perso il proprio scopo di vita e ha organizzato il Laboratorio dei Giochi proprio per trovarne uno nuovo.

Attraverso il suo talk no jutsu, Boruto convince Ouga a ritrovare la voglia di vivere e fuggire dall'illusione assieme a lui. Una volta liberi, assieme a tutti gli altri partecipanti del gioco, Boruto si ricongiunge con Sarada, Mitsuki e Kawaki, ancora impegnati nelle ricerche, mentre Ouga si allontana per sempre.