Boruto 281, trailer e data di uscita: la fine dei giochiL'episodio 281 dell

Grandi novità a tema sono arrivate nel corso del Jump Festa 2023. Dal prossimo anno l'anime di Boruto adatterà Sasuke Retsuden e poi successivamente si tornerà sui passi percorsi dal manga omonimo. Prima di ciò, Boruto deve affrontare le ultime prove del Labirinto dei Giochi di Ouga nell'episodio 281.

Nell'episodio 280 Boruto scopre la verità su Kiseru. Il ragazzo non è un Esterno dell'Organizzazione Kara, come ritenevano Sarada, Mitsuki e Kawaki, né tantomeno un alleato di Ouga. In realtà, Kiseru è un agente sotto copertura che sta indagando su una serie di sparizioni ricondotte a un membro sopravvissuto dei Kara.

A rivelare ciò a Boruto è Shamo, il quale ferma il combattimento mortale tra i due ragazzi. Tuttavia, Kiseru improvvisamente pugnala Boruto. Grazie alle abilità di Kiseru, ora il giovane Uzumaki è libero dal genjustu a cui Ouga li ha sottoposti.

Finalmente sveglio dall'illusione del Labirinto dei Giochi, Boruto si ritrova nella stanza dove tutto era cominciato, circondato da macchinari scientifici simili a capsule in cui sono rinchiusi privi di sensi tutti i partecipanti al test.

Boruto episodio 281 debutterà il 25 dicembre in simulcast streaming su Crunchyroll e metterà fine a questo arco narrativo originale. Boruto scoprirà finalmente la verità su Ouga e libererà i suoi compagni. Vi ricordiamo che nel 2023 l'anime di Boruto adatterà la saga di Code.