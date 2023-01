Boruto 282, comincia Sasuke Retsuden: la malattia di Naruto e il viaggio di Sasuke

Il 2022 di Boruto si è concluso portando a termine le saghe anime original che hanno accompagnato gli spettatori nell'arco di questi lunghi mesi. La produzione di Studio Pierrot è ora impegnata con l'adattamento di Sasuke Retsuden, che prende il via con l'episodio 282 della serie.

L'arco di Sasuke Retsuden viene raccontato come una sorta di flashback che prende piede subito dopo gli eventi di Boruto 275. Sulle tracce di Code, Sasuke si trova assieme al suo falco delle mille leghe nei pressi del Paese di Redaku, un luogo che gli fa venire in mente la sua vecchia avventura.

Tornati indietro nel tempo, si viene a scoprire che Naruto è affetto da una malattia incurabile che una volta colpì ance l'Eremita delle Sei Vie. Il Rikudou Sennin trovò una cura nel lontano paese di Redaku, una terra colpita da una carestia e che non ha rapporti diplomatici con i paesi ninja. Kakashi è già partito in missione in cerca di informazioni sulla malattia, ma da lui non arrivano notizie. Sasuke decie dunque di mettersi in viaggio verso il l'osserrvatorio astronomico in cui si trovano gli scritti dell'eremita.

La struttura è diventata un enorme centro di detenzione in cui i prigionieri sono costretti a lavorare per costruire un nuovo telescopio gigante. Sasuke si confonde tra i prigionieri, ma attirando subito l'attenzione fa la conoscenza del misterioso direttore Zansul.

Nel corso della notte, Sasuke decide di fuggire dalle celle detentive per aggirarsi nella struttura in cerca del manoscritto del Rikudo Sennin, ma viene avvistato dal Meno, una creatura dalle sembianze di un dinosauro che funge da guardiano del carcere. Sasuke prova a ipnotizzarlo con lo Sharingan, ma per qualche ragione l'arte oculare non ha effetti sulla bestia carnivora. A quel punto è costretto a combatterlo e a ferirlo gravemente per farlo fuggire via.

Il giorno seguente Sasuke nota però che il Meno non ha più la ferita che gli aveva inflitto e che in qualche modo il direttore della struttura si è accorto della sua passeggiata notturna. Sasuke prova dunque a utilizzare lo Sharingan su Zansul, ma anche questa volta senza risultato alcuno. Gli occhi dell'uomo sono in vetro e prima di girare le spalle e andare via il direttore elogia le capacità di Sasuke, la prima persona ad accorgersi del suo segreto.