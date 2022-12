Boruto 282 , trailer e uscita: comincia l'adattamento di Sasuke Retsuden!

Il 2023 promette grandiose novità per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Con la fine del 2022 si chiude infatti il ciclo infinito di saghe anime filler. L'avvento del nuovo anno ci riporterà all'adattamento dell'opera originale, prima con Sasuke Retsuden e poi con la saga di Code.

L'episodio 281 di Boruto ha chiuso l'arco anime original del Laboratorio dei Giochi con una clamorosa rivelazione. Ouga non era in realtà il vecchietto inquietante presentato all'inizio della saga. Dietro Yatsume si celava la vera identità di Ouga, l'ottavo membro dell'Organizzazione Kara.

Con la puntata 282 Boruto cambierà pagina. Conclusa la storia di Ouga, l'anime di Boruto adatterà uno dei romanzi di maggior successo di Naruto. Il grandioso momento di Sasuke Retsuden si conferma con l'avvio del relativo adattamento anime.

A ottobre su MangaPlus è arrivato l'adattamento manga di Sasuke Retsuden. L'8 gennaio, invece, su Crunchyroll arriva l'adattamento animato di Sasuke Retsuden, di cui possiamo vedere in anteprima le prime immagini.

Naruto è gravemente malato e Sasuke decide di mettersi in viaggio in cerca di una cura. Giunto nel Paese di Redaku, un luogo lontano dal mondo, si imbatte in delle bestie che si pensava estinte a far da guardia a dei prigionieri condannati ai lavori forzati. Infiltrandosi tra i carcerati, cerca indizi per la cura della malattia di Naruto, la stessa di cui soffrì Hagoromo Ootsutsuki. Si dice infatti che l'Eremita delle Sei Vie riuscì a guarire miracolosamente proprio a Redaku.