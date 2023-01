Boruto 283 Sasuke Retsuden: la Mappa del Cielo dell'Eremita delle Sei Vie

L'episodio 282 di Boruto ha inaugurato la Saga di Sasuke Retsuden, l'adattemento dell'omonima novel di Jun Esaka. Naruto soffre di una malattia incurabile che ha costretto Kakashi e l'Uchiha a partire per un lungo viaggio verso il Paese di Redaku. Si dice infatti che in quella terra lontana si nascondano i segreti dell'Eremita delle Sei Vie.

Intitolato Sasuke Retsuden: Costellazioni, Boruto 283 comincia con l'Uchiha che, tornato in prigione dopo essere stato calpestato da alcune guardie della struttura, scopre che nelle stanze di Zansul vi è una camera segreta in cui è nascosto qualcosa di molto prezioso.

Calato il buio, Sasuke cerca nuovamente di aggirarsi indisturbato per l'Osservatorio Astronomico. Il Meno posto a guardia della struttura lo individua facendo nascere un nuovo combattimento. Questa volta gli artigli del dinosauro sono impregnati di veleno e Sasuke tentenna a causa degli effetti tossici. A salvargli la vita è Sakura, la nuova dottoressa della prigione di Redaku.

Quando Sasuke si sveglia in infermeria scopre che Sakura è arrivata per dargli supporto nella sua missione e per informarlo di una scoperta di Kakashi. A quanto pare è possibile localizzare le Ultra Particelle, una sostanza che curò la malattia del Rikudou Sennin, attraverso un libro chiamato Mappa dei Cieli. La malattia di Naruto pare sia causata dalla presenza di tutti i Cecoteri nel suo corpo.

Dopo aver ottenuto le chiavi della biblioteca vincendo una scommessa, Sakura trova infine il libro suggerito dal maestro Kakashi. Il testo pare fu scritto dall'Eremita delle Sei Vie in persona ed è composto da una serie di 12 immagini che ritraggono i Cercoteri e l'eremita stesso. Sakura e Sasuke capiscono che per comprendere meglio il libro e cercare ulteriori informazioni sull'ubicazione delle Ultra Particelle è necessario addentrarsi nella stanza segreta di Zansul.