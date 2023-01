Boruto 283, trailer e data di uscita: Sakura fa il suo esordio in Sasuke Retsuden

Dopo tanta attesa, finalmente l'adattamento di Sasuke Retsuden è cominciato in Boruto. In cerca di una cura per la malattia incurabile di Naruto, in qualche modo legata all'Eremita delle Sei Vie, l'ombra dell'Hokage si è messo in marcia verso il Paese di Redaku. L'Uchiha non sarà più solo nella sua missione.

In Boruto episodio 282 Sasuke Uchiha è arrivato all'osservatorio astronomico di Redaku, un luogo che pare nascondere i segreti di Hagoromo Otsutsuki ma che ora è adibito a carcere. I prigionieri sono costretti ai lavori forzati per costruire un nuovo telescopio e Sasuke ha deciso di infiltrarsi per mettersi alla ricerca dei manoscritti del Rikudo Sennin.

Sasuke si è già dovuto confrontare con il Meno, un dinosauro che fa da guardia ai prigionieri per impedire che questi possano fuggire, e con Zansul, il misterioso direttore della struttura. Su entrambi pare che lo Sharingan sia del tutto inefficace e la ricerca di Sasuke si complica fino quasi a farsi impossibile.

Nell'episodio 283 di Boruto Sasuke verrà raggiunto da sua moglie Sakura. Nella seconda puntata di questa saga, intitolata "Sasuke Retsuden: Costellazioni", i due ninja di Konoha scoprono che nelle stanze di Zansul si nasconde una camera sotteranea in cui si cela un oscuro segreto. Che la cura per la malattia di Naruto si nasconda proprio nella camera del direttore? Boruto 283 debutterà il 15 gennaio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.