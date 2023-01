Boruto 284 Sasuke Retsuden, trailer e data di uscita: il segreto di Zansul

L'adattamento di Sasuke Retsuden raccontato attraverso un flashback in Boruto ha portato l'Uchiha nel lontano Paese di Redaku, un luogo sperduto in cui in passato l'Eremita delle Sei Vie trovò la cura per la stessa malattia che ora affligge anche Naruto. Sasuke e Sakura sono vicini a scoprire qualcosa nell'episodio 284 dell'anime di Studio Pierrot.

Boruto 283 ha introdotto Sakura, la quale si finge medico dell'Osservatorio Astronomico per aiutare Sasuke nella sua missione. Il maestro Kakashi Hatake, anch'esso impegnato nella ricerca di una cura per Naruto, ha scoperto che dopo aver trovato una guarigione per la sua misteriosa malattia, l'Eremita delle Sei Vie scrisse un libro chiamato Mappa dei Cieli.

Sasuke e Sakura hanno già individuato l'opera del Rikudou Sennin, che contiene una serie di dodici immagini che ritraggono i Cercoteri. La malattia di Naruto è causata proprio dalla presenza di tutti i Cercoteri nel proprio corpo e la cura pare essere nascosta in una sostanza misteriosa, le Ultra Particelle.

Per avvicinarsi alle Ultra Particelle, in Boruto episodio 284 i coniugi Uchiha dovranno infiltrarsi nelle stanze private di Zansul, il direttore dell'Osservatorio. Sakura assumerà dunque l'identità dell'ambasciatore di Redaku per incontrare Zansul. Nel corso dell'incontro, Sasuke dovrà introdursi nella camera segreta e cercare degli indizi sulle Ultra Particelle. Il Meno tuttavia ostacolerà nuovamente l'Uchiha. La puntata 284 di Boruto debutterà il 22 gennaio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.