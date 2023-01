Boruto 284, nelle segrete di Zansul: il mistero del Meno

L'adattamento animato di Sasuke Retsuden sta impegnando Sasuke e Sakura in una complessa missione di salvataggio nel lontano e ostile Paese di Redaku. In cerca di una guarigione per una malattia incurabile che affligge Naruto, i due coniugi Uchiha in Boruto 283 scoprono la Mappa del Cielo, un libro scritto dall'Eremita delle Sei Vie.

Il manoscritto del Rikudou Sennin è composto da una serie di immagini che ritraggono i nove cercoteri. Pare che la malattia di Naruto, che un tempo colpì anche Hagoromo Ootsutsuki, sia riconducibile proprio al chakra dei Bijuu e che l'unica metodo per guarire sia individuare le Ultra Particelle.

Nell'episodio 284 di Boruto proseguono le indagini di Sakura e Sasuke, con quest'ultimo che grazie al compagno di cella Jiji intuisce di poter addomesticare il Meno. L'Osservatorio Astronomico riceve la visita di Fandal, un messaggero che per conto del Primo Ministro di Redaku è incaricato di incontrare Zansul. Sakura intuisce che questa è l'unica possibilità di intrufolarsi nelle stanze segrete del direttore della prigione e sfrutta con furbizia la situazione.

Messo a dormire Fandal, Sakura usa la tecnica della trasformazione per assumere le sue sembianze ed entrare nella stanza di Zansul, i cui occhi di vetro hanno un unico punto debole, una vista molto limitata. Traendo profitto da questa debolezza, Sasuke riesce ad aggirare il direttore e addentrarsi nelle segrete nascoste nella sua camera.

Nei sotterranei dell'Osservatorio Astronomico Sasuke scopre un qualcosa di inquietante. I Meno non sono null'altro che dinosauri fatti risorgere attraverso un campione di DNA e un sacrificio, rispettivamente un fossile e delle galline.

Tornato alla luce del sole e fruttando questa informazione Sasuke riesce a sfruttare un genjutsu per trasformare un Meno in un suo alleato. Tuttavia, Zansul e un individuo misterioso continuano a usare la tecnica della rianimazione per rinfoltire l'esercito di bestie drago. Cosa succederà d'ora in avanti lo scopriremo solamente con l'uscita di Boruto 285.