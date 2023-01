Boruto 285 Sasuke Retsuden: tra la vita e la morte, Sakura in pericolo

A inizio gennaio in Boruto è cominciato l'adattamento anime di Sasuke Retsuden, la light novel scritta da Jun Esaka che racconta del viaggio dei coniugi Uchiha nel lontano Paese di Redaku. Con questo arco che si avvicina già alla conclusione, un clamoroso cliffhanger lascia gli spettatori con il fiato sospeso.

All'Osservatorio Astronomico di Redaku, che il direttore Zansul ha trasformato in una prigione in cui i carcerati sono costretti ai lavori forzati, Sasuke e Sakura hanno scoperto la causa della malattia che affligge Naruto. A causa del chakra dei Biju presenti nel suo corpo, Naruto è stato affetto dallo stesso male che l'Eremita delle Sei Vie riuscì a guarire con le Ultraparticelle.

Proprio quando i due ninja di Konoha riescono a venire a capo del mistero del libro della Mappa del Cielo e a ottenere le Ultraparticelle, Sakura viene tradita da quello che si pensava essere un amico, oltre che un alleato.

In Boruto 285 scopriamo dunque che Jiji, compagno di cella di Sasuke, lavora in realtà per Zansul e che per tutto il tempo ha tramato alle spalle dei coniugi Uchiha. Sakura è stata da lui accoltellata alle spalle e ora si trova in un bivio tra la vita e la morte. Riuscirà Sasuke a salvarla con l'uscita di Boruto 286?