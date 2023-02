Boruto 285 Sasuke Retsuden: il tradimento di un alleato

L'arco narrativo di Sasuke Retsuden si avvicina alla conclusione con la trasmissione di Boruto episodio 285. La missione di Sasuke e Sakura nel Paese di Redaku ha portato i coniugi Uchiha alla ricerca delle Ultraparticelle, un elemento misterioso che pare sia in grado di curare Naruto dalla malattia che lo ha colpito.

In Boruto 284 Sasuke ha fatto un passo in avanti intuendo il modo con cui Zansul dà vita ai dragosauri che sorvegliano l'Osservatorio Astronomico di Redaku. Nell'episodio intitolato "Sasuke Retsuden – Il cielo caduto in terra" è invece Sakura a fare un importante scoperta utile ai fini della missione.

Dopo che Sakura Haruno riceve una lettera da parte del maestro Kakashi in cui viene detto che il Primo Ministro di Redaku ha mosso guerra, la dottoressa riesce finalmente a scoprire il significato dei disegni del Rikudo Sennin nella Mappa del Cielo. Quelle illustrazioni non sono altro che dei segni per utilizzare un particolare jutsu.

Il luogo in cui Sakura deve replicare quei segni è un lago limpido individuato da Sasuke che riflette gli astri. Dopo un tenero momento di coppia, i coniugi Uchiha riescono finalmente a ottenere le Ultraparticelle. Quel che succede subito dopo, tuttavia, è terribile.

Dall'Osservatorio Astronomico si solleva un polverone. Un esplosione ha permesso a centinaia di bestie volanti di librarsi nel cielo. Mentre Sakura torna indietro verso la struttura, Sasuke prova ad affrontare quegli esseri antichi comandati da Zansul.

Il direttore della prigione svela che è proprio la scoperta delle Ultraparticelle ad avergli consentito di liberare tutti quei draghi che serviranno per la campagna militare del Primo Ministro di Redaku. Nel frattempo che Sasuke prova a battersi con le bestie, Sakura allarma i prigionieri e tenta di farli scappare via. A quel punto, il misterioso alleato di Zansul rivela la sua identità. Jiji si macchia di tradimento e accoltella Sakura alle spalle. Riuscirà Sakura a sopravvivere a questo colpo basso in Boruto episodio 286?