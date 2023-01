Boruto 285, trailer e data di uscita: il cielo che cade sulla terra

L'adattamento di Sasuke Retsuden in Boruto è circondato da polemiche, che però hanno riportato il pubblico a seguire la serie animata. La storia dei coniugi Uchiha in missione nel Paese di Redaku proseguirà con il quarto episodio, il numero 285 della serie prodotta da Studio Pierrot.

In Boruto 283 la scoperta della Mappa del Cielo ha avvicinato Sasuke e Sakura a una soluzione. Pare che la malattia di Naruto sia stata causata dal chakra dei Cercoteri al suo interno e che l'Eremita delle Sei Vie riuscì a individuare una guarigione nelle Ultra Particelle. Ottenere tale risorsa sarà tuttavia un compito arduo, a causa di Zansul e del suo esercito di misteriosi Meno.

L'episodio 284 di Boruto ha visto Sasuke intuire il segreto dei Meno. Le bestie drago sono in realtà evocate attraverso la tecnica della resurrezione attraverso dei fossili ritrovati dai prigionieri ai lavori forzati e delle galline sacrificali. Grazie a questa scoperta l'Uchiha è riuscito a far cadere un Meno sotto un genjutsu e a trasformarlo in un suo alleato. Un uomo occulto trama tuttavia al fianco del direttore Zansul.

Nel corso di Boruto 285 "Sasuke Retsuden – Il cielo caduto in Terra" tornerà il falco delle mille leghe di Sasuke e Sakura riuscirà a risolvere il mistero contenuto nel libro del Rikudou Sennin. I coniugi Uchiha dovranno dunque cercare "il cielo caduto in Terra". Prima, però, Sasuke rassicurerà Sakura sul loro matrimonio. L'episodio 285 di Boruto debutterà il 29 gennaio in simulcast streaming su Crunchyroll.