Boruto 286, trailer e data di uscita: termina l'adattamento di Sasuke Retsuden

Cominciato in Boruto episodio 282, l'adattamento di Sasuke Retsuden giungerà al termine la prossima domenica con la trasmissione della puntata dell'anime numero 286. Prima di concludersi, il viaggio nel Paese di Redaku porterà i coniugi Uchiha allo scontro finale contro il misterioso direttore Zansul e il suo infido alleato.

In Boruto 285 Sasuke e Sakura sono stati traditi da Jiji. I due ninja del Villaggio della Foglia erano finalmente riusciti a ottenere le Ultraparticelle, l'unico mezzo per guarire la malattia incurabile in cui è incappato Naruto, ma il prigioniero ha voltato alle spalle ai compagni accoltellando Sakura. Jiji è un alleato di Zansul.

Mentre Sakura è stata tradita in modo infido da Jiji, nello stesso momento Sasuke sta cercando di impedire a Zansul di portare i dragosauri dal Primo Ministro di Redaku, il quale ha deciso di cominciare una campagna militare. Che cosa succederà ora?

Nell'episodio 286 di Boruto ci sarà la resa dei conti finale che porterà alla conclusione dell'arco flashback di Sasuke Retsuden. L'Uchiha proverà a mettersi alla ricerca di sua moglie, non avvertendone più il chakra, ma i continui attachi da parte di Zansul gli impediranno di muoversi. "Sasuke Retsuden – L'anello" verrà trasmesso il 5 febbraio in simulcast streaming su Crunchyroll. Successivamente in Boruto comincerà la Saga di Code.