Boruto 287: inizia la saga dell'assalto di Code, svelata la visual ufficial

In seguito a diversi eventi filler raccontati nell’anime di Boruto e all’adattamento di Sasuke Retsuden, la serie prodotta dallo studio Bones è finalmente pronta a seguire nuovamente la narrazione canonica presente nel manga. A partire dall’episodio 287 la vita di Boruto e Kawaki sarà sconvolta, nuovamente, con l’ingresso in scena di nuovi villain.

La nuova saga sarà incentrata più che mai su alcuni dei misteri legati al marchio Karma, sfruttato dal clan Otsutsuki per reincarnarsi in persone scelte appositamente come loro contenitori, farà luce su alcuni dettagli molto importanti riguardanti l’ex membro interno dell’organizzazione Kara, Amado, e soprattutto segnerà il debutto di due antagonisti molto pericolosi.

Dalla key visual ufficiale dell’anime, riportata in fondo alla pagina, si evince già la centralità del Karma, basti notare Boruto sulla destra, ma anche la rilevanza che avrà Eida, giovane ragazza dai poteri incredibili alleata con Code, il vero villain della saga apparso nei trailer pubblicati nelle scorse settimane. Fondamentale sarà anche il contributo di Kawaki, che si prenderà molte, e rischiose, libertà pur essendo ormai diventato a tutti gli effetti parte della famiglia Uzumaki e di Konoha.

Dal titolo “L’arco dell’Assalto di Code” l’episodio 287 di Boruto è già disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano, per chiunque avesse l’account premium sulla piattaforma. Fateci sapere cosa ne pensate della key visual, o dell’episodio, lasciando un commento qui sotto.

Per finire, ricordiamo che nell'anime è stato cambiato uno dei momenti più romantici di Sasuke Retsuden, e vi lasciamo ai titoli dei prossimi episodi di Boruto.